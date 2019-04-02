Huawei: 2021 Yılında Samsung'u Geçeceğiz

2016 yılında bir açıklama yapan Huawei, 2019 yılında Apple’ı geride bırakacağız demişti. Bugün yeni açıklamalar yapan Huawei CEO’su, 2021’de Samsung’u geçeceğiz cümlesini kurdu.

2016’da Çinli teknoloji devinin Apple’ı geçeceğiz söylemleri pek önemsememişti. Hatta birçokları bunun büyük bir hayal olduğunu dile getirmişlerdi. Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam eden Huawei, beklediğinden daha önce, Ağustos 2018’de telefon satışları konusunda Apple’ı geçerek ikinci sıraya oturmuş ve Samsung’u zorlamaya başlamıştı.

Birkaç gün önce yapılan açıklamada 2018’de 200 milyondan fazla akıllı telefon sattığını açıklayan Huawei, toplam gelirlerde 100 milyar dolar barajını geçerek, rüştünü bir kez daha ispat etmişti. Huawei, şimdi de gözünü birincilik koltuğuna dikti.

Huawei CEO’su Richard Yu, verdiği son röportajda ise 2020 yılında akıllı telefon satışları konusunda dominasyonu ellerine alacaklarını belirtti. 2020’de “yenilik sunabildikleri için” Samsung ve Apple ile rekabet etmeye devam edeceklerini aktaran Yu, 2021'de ise birinci olacaklarını söyledi. Yu'nun diğer açıklaması ise şöyle oldu: “Hala birçok kullanıcı iyi özellikleri olan ucuz telefonlar bekliyorlar. P30 modelini herkes için piyasaya sürdük, Mate X ise üst seviyeye hitap ediyor.”

Kısa bir süre önce P30 modelini tanıtan Huawei, üst düzey özellikleri rakiplerine göre daha ucuz bir fiyata kullanıcılara sunmuştu. Bunun yanı sıra Mate X gibi modellerle en üst seviyeye de hitap eden şirket, yakın zaman sonra duyuracağı Mate 30 serisiyle yeni bir amiral gemisine sahip olacağının sinyallerini vermişti.