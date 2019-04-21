Huawei, 28.5 Saniyede Bir Telefon Üretiyor

Teknoloji devi Huawei, Songshan Lake’deki yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı. Huawei'nin Çin'in Shenzhen kentindeki kampüsünde yer alan üretim tesisinde 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretiliyor.

AA muhabirinin firma yetkililerinden edindiği bilgilere göre, akıllı telefon üretiminin yapıldığı bantlarda gelişen teknolojiyle verimlik ve hızda önemli ölçüde artış oldu. Çin'in Shenzhen kentindeki 8,2 kilometrekarelik kampüsünde yer alan üretim tesisinde Huawei, 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor. Çin'deki Üretim tesislerinin yanı sıra malzeme laboratuvarlarında yapılan testlerde, cihaz ağırlıklarının azaltılması, paslanmaya karşı korunma, iletkenlik ve dayanıklılık testi gibi çalışmalar da yürütülüyor.

Monaco'nun yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki yerleşke farklı departmanlara ev sahipliği yapıyor. Henüz iki bölümü tamamlanan yerleşke 4 ana alandan oluşuyor. Dünya genelinde 18 binden fazla çalışanı olan Huawei'nin 2018 yılında açtığı bu kampüste yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

Huawei Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin, gezinin ardından yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında 240’tan fazla sertifikaya sahip olduklarını ifade etti. Siber güvenlikte önceliğin sistematik risklerin belirlenmesi ve mahremiyetin korunması olduğunu aktaran Wang, Huawei sistemlerinin olumsuzluklara karşı tam donanımla korunduğunu kaydetti.

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