Huawei 40W Kablosuz Şarj Kiti Ne Kadar Hızlı?

Son zamanlarda kablosuz şarj sektöründe artan bir rekabete tanıklık ediyoruz ve Huawei, geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni bir ürün ile birlikte oyunun kurallarını baştan yazabilir. Huawei SuperCharge Wireless Charger Stand olarak isimlendirilen bu ürünün ne kadar hızlı olduğunu merak ediyorsanız, bazı yeni testler merak ettiğiniz bu soruya ışık tutuyor. Huawei 40W kablosuz şarj kiti, kablo ihtiyacınızı ortadan kaldırabilir.

Huawei 40W Kablosuz Şarj Kiti Ne Kadar Sürede Şarj Ediyor?

Huawei tarafından satışa sunulan SuperCharge Wireless Charger Stand sunduğu 40W desteği ile birlikte mevcut durumdaki en hızlı kablosuz şarj kiti unvanını elinde tutuyor. Bugün kullanılan pek çok kablolu şarj çözümünü gerisinde bırakan bu kitin gündelik kullanımda neler sunduğu test edildi.

Bu test sırasında Huawei P40 Pro+ tercih edildi. Bir fikir sunması adına bu modelde 4,200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu batarya her iki testin de başlangıcı sırasında tamamen boşaltılmış durumdaydı ve sıfırdan yüze ne kadar sürede dolum yaptığı gözlemlendi.

SÜRE 40W Kablolu Şarj 40W Kablosuz Şarj 15 Dakika Yüzde 30 Yüzde 25 30 Dakika Yüzde 50 Yüzde 44 50 Dakika Yüzde 80 Yüzde 74 70 Dakika Yüzde 100 Yüzde 95 82 Dakika - Yüzde 100

Yukarıdaki tablodan da görmüş olduğunuz gibi 40W kablosuz şarj, 40W kablolu şarja kıyasla biraz daha yavaş şarj ediyor ancak aradaki süre yalnızca 12 dakika gibi ufak bir farktan ibaret. Peki siz bu tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kablosuz şarja geçmenin vakti geldi mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.