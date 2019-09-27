Huawei 5G Baz İstasyonu Üretecek!

Amerika yaptırımları ile karşı karşıya kalan Huawei, son zamanlarda önemli sorunlar ile uğraşıyor diyebiliriz. Tüm bu olumsuz havaya rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, Amerika ürünlerinin kullanılmadan yapıldığı 5G baz istasyonunu duyurdu.

Amerikan Üretimi Mallar Kullanılmadan Yapıldı!

Amerika tarafından "ulusal güvenlik gerekçeleri ile" ambargo altına alınan Huawei'nin şu anda sıkıntılı dönemler yaşadığını söyleyebiliriz. Yaşanan ambargodan dolayı Amerika merkezli şirketler ve Huawei, karşılıklı olarak hizmet veya ürün alışverişi yapamıyor.

Bu karar Huawei'nin akıllı telefon birimini etkilediği kadar ağ bağlantısı birimini de etkiledi. Ancak bu sorundan yalnızca Huawei değil, artık onunla iş yapamayan Amerika merkezli şirketler de etkileniyor. Hatta bazı şirketlerin bu durumdan şikayetçi olduğunu söylememiz bile mümkün.

Tüm bunlarla birlikte Amerika, Huawei hakkında kesin kanıtlar sunamıyor ve şirket de haliyle bu iddiaları kabul etmiyor.

Huawei 5G Baz İstasyonunu Duyurdu

Bu işin böyle yürümeyeceğini fark eden Huawei kendi imkanları ile, Amerikan üretimi malları kullanmayarak 5G baz istasyonu geliştirdi. Amerika teknolojisi olmayan baz istasyonlarının daha kötü olmadığını belirten Ren Zhengfei, bununla birlikte şirketin uzun yıllardır süregelen ilişkileri nedeni ile Amerika merkezli şirketlerle çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Bu işlemler için milyarlarca dolarlık yatırımı hazır bulunduran şirket, geri kalan ülkelere bu baz istasyonlarının satışını yapabilir. Genellikle rakiplerinden daha ucuz ve yenilikçi olan Huawei kitleri, özellikle Avrupalı mobil operatörler arasında yoğun ilgi görmekte.

Yine bu ayın başlarında mevcut yasakları aşmak için 5G teknolojisini satmayı düşüneceklerini belirten Huawei, böyle bir durumda söz konusu patentleri, teknolojiyi ve uzmanlığı da ücrete dahil edecektir.