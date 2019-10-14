Huawei 5G Hız Rekorunu Altüst Etti!

Huawei yalnızca mobil ürünler üreten bir şirket değil, aynı zamanda ağ bağlantısı noktasında da çözümler ve ürünler üreten bir teknoloji devi. İsviçreli telekom şirketi ile iş birliği yapan Huawei, 5G hız rekorunu kırdı.

2 Gbps Rekorunu Solladı

Huawei ile Amerika arasında yaşanan büyük sorunların en temel kaynağı olan ağ çözümleri, şirketin önemli sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde şirketin 5G baz istasyonu üzerinde çalıştığını ve bu projede Amerikan üretimi malların kullanılmayacağını aktarmıştık. Yani şirketin tüm bu olanlara karşı önemli bir çaba harcadığını söyleyebiliriz.

Bu teknolojiden ayrı olmak üzere İsviçreli mobil operatör şirketi Sunrise ile iş birliği yapan Huawei, 5G indirme hızında rakibini solladığını ve yeni bir rekor kırdığını açıkladı. İş birliği yapan iki şirket, 3,67 Gbps indirme hızı ile önceki rekoru neredeyse ikiye katladı.

MU-MIMO teknolojisi ile birlikte 5G kapasitesini ek güce ve spektruma ihtiyaç duymadan artırabilen Huawei, bu ortaklık sayesinde İsviçre genelinde üstün hızlar sunabilir.

Yine de bu projenin kullanıma sunulması ile birlikte bu kadar verimli olamayacağını, ancak sunduğu hızın yine de dudak uçuklatacak seviyelerde olacağını söyleyebiliriz. İki şirket, vatandaşların bu hıza ne zaman kavuşacağı konusunda bir açıklama yapmadı.