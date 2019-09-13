Huawei, 5G Teknolojisini Satmayı Düşünüyor

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının ortasında kalan Huawei'nin 5G teknolojisini satmayı düşündüğü ortaya çıktı. Huawei'nin CEO'su ve kurucusu olan Zhengfei Ren, Washington ile Huawei arasındaki sorunu çözmek için Trump yönetimine bir öneride bulundu.

Zhengfei Ren, New York Times gazetesi ile yaptığı röportajda, şirketin 5G teknolojisini Amerikan şirketlerine lisanslamaya açık olduğunu söyledi. Ren açıklamasında şunları söyledi:

" Huawei olarak 5G teknolojilerimizi ve tekniklerimizi ABD şirketleri ile paylaşmaya açığız. ABD şirketleri kendi 5G endüstrilerini kurabilirler. Bu anlaşma Çin, ABD ve Avrupa arasında dengeli bir durum yaratacaktır."

Zhengfei Ren, ayrıca ABD şirketlerinin Huawei'nin 5G ekipmanlarından herhangi birini çalıştırmak için kullanılan yazılımın kodlarını değiştirmesine ve ABD'nin yazılımı uygun gördüğü şekilde kullanmasına izin verileceğini de sözlerine ekledi.

Huawei CEO'su Zhengfei Ren

5G pazarında şu anda dört şirket hakim durumda. Bu şirketler: Çin'den Huawei ve ZTE, İsveç'ten Ericsson ve Finlandiya'dan Nokia. Şu anda, Huawei ekipmanlarının kullanımı Çin hükümetinin telekom sistemlerini gözetleme veya durdurma yöntemi olarak kullanabileceği endişesiyle ABD ağlarından yasaklandı.