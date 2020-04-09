Huawei, 65W GaN Hızlı Şarj Aletini Tanıttı

Huawei, 65 Watt'lık hızlı şarj aletini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber yeni şarj aletinin özelliklerine yakından bakalım.

Huawei 65W GaN Hızlı Şarj Aleti Özellikleri

Huawei 65W Galyum Nitrür (GaN) şarj cihazı çift bağlantı noktası ile birlikte geliyor ve USB Type-C bağlantı noktası da standart PD protokolünü destekliyor. Katlanabilir tasarıma sahip olan şarj cihazı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı.

Galyum Nitrür'ün (GaN), daha fazla güç ve sıcaklığa dayanabileceğinden diğer şarj cihazlarına göre iyi bir alternatif olacağı söylendi. Önümüzdeki ay 35 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacka olan şarj aletinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

35 dolar şu anki kur ile 236 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. 65W Galyum Nitrür şarj cihazının akıllı telefonları, tabletleri ve hatta dizüstü bilgisayarlarını şarj etmele izin verdiği söylenmekte.

Konu hakkında Huawei tarafından detaylı bir bilgi geldiği zaman sizleri bilgilendireceğiz.