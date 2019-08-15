Huawei, 6G Teknolojisi Üzerinde Çalışmaya Başladı

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı sağlayıcısı olan Huawei, 6G teknolojisi üzerindeki çalışmalarına başladı.

Henüz birkaç ülkenin kullanmaya başladığı yeni nesil mobil internet teknolojisi 5G, Çinli teknoloji devi Huawei için tam anlamıyla bir huzursuzluk kaynağı oldu. Zira ABD hükümeti, Huawei’in 5G ve diğer telekomünikasyon ekipmanlarının, ülkelerin iletişim altyapısında güvenlik açığı oluşturabilecek önemli arka kapılara sahip olduğunu iddia ediyor.

Çinli şirkete ait ekipmanların kullanılmaması için müttefiklerine baskı yapan ABD, Huawei’i 5G teknolojisinin önemli bir oyuncusu yapmamakta ısrarlı.

5G’nin tam anlamıyla hayata geçmesi ve ana akımda kendine yer bulması, birkaç seneyi daha alacaktır. Washington hükümetinin yakın markajına rağmen yoluna emin adımlarla devam eden Huawei, dünya henüz 5G’ye atepte olmamışken, yeni nesil mobil internet üzerindeki araştırmalarına startı verdi.

The Logic, Çinli şirketin Ottawa, Kanada’daki Ar-Ge merkezinde 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi. Yeni nesil internet teknolojisinin lideri olmak isteyen Huawei, şimdiden kolları sıvamış gibi görünüyor. Buna rağmen şirket, 6G teknolojisinin 2030 yılına kadar hayata geçmesini beklemiyor.

Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında Trump hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı. Huawei’in Çin hükümeti ile yakın bağları olduğunu iddia eden ABD, Shenzhen merkezli şirketin ulusal güvenlik için büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor.

Huawei ise telekomünikasyon ekipmanlarının ABD ve diğer ülkelerde casusluk faaliyetleri için kullanılabileceği iddiasını kesin bir dille reddediyor.