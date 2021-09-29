Huawei'yi ABD Ağından Çıkarmak İçin 1,9 Milyar Dolar Harcanacak

ABD ağından Huawei çıkarma çalışmaları başladı. ABD'nin Federal İletişim Komisyonu, Huawei gibi ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul edilen Çinli şirketler tarafından yapılan ağ ekipmanlarını kaldırmak için 1,9 milyar dolarlık bir program açıyor.

Bu haftanın başlarında FCC (Federal İletişim Komisyonu), ülkenin ağ altyapısındaki tüm Huawei yapımı ekipmanların değiştirilmesine yardımcı olacak yeni bir program başlatacağını duyurdu.

Bilmeyenler için Huawei, ABD Ticaret Departmanı tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak etiketlendi. Hükümet ise Çinli şirketin varlığını, ağından tamamen kaldırmaya çalışıyor.

ABD ağından Huawei çıkarmak kolay değil

Reuters raporuna göre FCC, Çinli teknoloji devinden ağ donanımlarının çıkarılmasına/değiştirilmesine yardımcı olmak için ABD telekom taşıyıcılarına, özellikle kırsal alanlarda yer alacaklara, 1,9 milyar ABD doları tutarında geri ödeme sağlayacak bir program açacak.

Huawei ve ZTE, iletişim için ulusal güvenlik tehditleri olarak belirlenmiş olsa da, "ağdan çıkart ve değiştir" emri o kadar basit değil. Bu, özellikle yüksek maliyetlerle karşılaşabilecek, Çinli firmalar tarafından yapılan ekipmanı çıkarabilecek ve değiştirebilecek kırsal telekom taşıyıcıları için geçerli bir durum.

Eylül 2020'de FCC, Huawei'nin ağdan kaldırılma ve değiştirilme maliyetinin yaklaşık 1.837 milyar ABD doları olacağını tahmin etmişti. Görünüşe göre ABD, ulusal güvenlik tehdidi olarak belirlenen kuruluşlar tarafından ülkenin telekom ağlarındaki ekipman onaylarını yasaklama planlarını hızlandırıyor.

Ayrıca daha önce kırsal internet hizmeti için SpaceX ile anlaşma sağlanmıştı. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından gerçekleştirilen federal sübvansiyon kapsamında SpaceX'e 886 milyon dolar verilecekti. Bu, şirketin 35 eyalette 642.925 konuma geniş bant interneti götüreceği anlamına geliyordu.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verilecek 886 milyon dolarlık para, Amerika'da yüksek hızlı interneti yaymak için 20,4 milyar dolarlık bir çaba olan Kırsal Dijital Fırsat Fonu'ndan geliyor. Cep telefonu faturalarına kesilen küçük ücretlerle finanse edilen FCC programı, internet servis sağlayıcılarını ABD'nin erişiminin olmadığı bölgelerine geniş bant getirmek için tasarlandı.

SpaceX, kırsal alanlara internet götürebilmek adına ağını genişletmeye devam ediyor. Uzay şirketi, 42.000 kadar Starlink uydusunu yörüngeye uçurmayı planlıyor. Musk'a göre, dünyadaki hemen hemen her yere yüksek hızlı internet sağlanabilir ve yıllık 30 milyar ila 50 milyar dolar gelir elde edilebilir.