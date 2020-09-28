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Huawei'den ABD'ye Cevap: Türkiye'ye İnanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklaması sonrası Huawei Türkiye'den yanıt geldi. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Pompeo yaptığı açıklamada Türkiye’nin Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebileceğinini söylemişti. Pompeo'nun yaptığı bu açıklama sonrasında Huawei Türkiye'den cevap geldi.

Huawei: Türkiye’ye İnanıyoruz ve Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz

Huawei tarafından yapılan basın açıklamasında "Türkiye’ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verildi. Huawei Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojilerimiz, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık."

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Hüseyin Hai ayrıca açıklamasında Türkiye’ye yatırımların 520 milyon TL olduğunu ve şirketin Türkiye’de bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirdiğini belirtti.

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