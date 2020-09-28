Huawei'den ABD'ye Cevap: Türkiye'ye İnanıyoruz

Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Pompeo yaptığı açıklamada Türkiye’nin Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebileceğinini söylemişti. Pompeo'nun yaptığı bu açıklama sonrasında Huawei Türkiye'den cevap geldi.

Huawei: Türkiye’ye İnanıyoruz ve Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz

Huawei tarafından yapılan basın açıklamasında "Türkiye’ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verildi. Huawei Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojilerimiz, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık."

Hüseyin Hai ayrıca açıklamasında Türkiye’ye yatırımların 520 milyon TL olduğunu ve şirketin Türkiye’de bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirdiğini belirtti.

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