Huawei, ABD’deki Araştırma Merkezini Kanada’ya Taşıyacak

Huawei ve ABD arasında son dönemlerde yaşananlara bakıldığında, ikili arasında pek de iyi ilişkilerin olduğunu söyleyemeyiz. ABD, ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle bir süredir Huawei ile neredeyse her alanda ilişkisini kesiyor ve şimdilerde de bunun yeni sonuçlarını görmeye başlıyoruz.

Ar-Ge Merkezi Kanada'ya Taşınacak

The Globe and Mail’e bir röportaj veren Huawei’nin kurucusu Rfen Zhengfei, Huawei’nin ABD’deki Ar-Ge merkezini Kanada’ya taşıyacağını duyurdu.

Röportajda, Huawei’nin geçtiğimiz yıl ABD’deki araştırma merkezine 510 milyon dolar yatırım yaptığı da belirtildi. Ayrıca, söz konusu yerleşkedeki çalışan sayısının 600’den 250’ye düşürüldüğü ifade edildi.

CNBC’ye göre Huawei tarafından yapılan bu açıklama, ABD’nin ABD teknolojisini içeren ürünlerin Huawei’ye sevk edilmesini durdurarak, Huawei’ye daha da büyük bir darbe vurmak istediğini belirten haberlerin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Avrupa'ya Yeni 5G Fabrikası

Araştırma merkezinin yerinin değiştirilmesinin yanı sıra Zhengfei, Huawei'nin Avrupa'da 5G ekipmanlarını üretebileceği yeni bir fabrika kurmayı hedeflediğini de söyledi.