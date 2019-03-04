Huawei, ABD Hükümetine Dava Açmaya Hazırlanıyor

Çin’in en büyük teknoloji üreticilerinden Huawei, Amerika Birleşik Devletleri’ni dava etmeye hazırlanıyor. ABD’nin, resmi kurumlarda çalışanlara Huawei kullanmayı yasaklaması üzerine harekete geçen Çinli şirketin, yasaklamayı kaldırmak için dava açacağı iddia edildi.

ABD’nin en büyük gazetelerinden New York Times, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, Huawei’nin davasına ilişkin detaylara yer verdi. Çinli telekomünikasyon şirketinin ABD merkezinin bulunduğu Teksas eyaletinde açılması planlanan davanın muhatabının ise Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti olacağı belirtildi.

Washington, daha önce yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla Huawei’nin bir güvenlik meselesi olduğunu ima etmiş, hükümet kurumlarında Huawei kullanılmasını yasakladığını duyurmuştu. Alınan karar sonrasında Huawei’nin ABD satışlarında gerileme yaşanmış ve Çinli şirket imajını düzeltmek için kampanyalar düzenlemeye başlamıştı. Gazetelere ilanlar veren ve casusluk yapmadığını kanıtlamaya çalışan Huawei, yine de beklediği geri dönüşü alamamıştı.

Casus iddiaları üzerinden ABD Hükümetini dava ederek farklı bir yol denemeye hazırlanan şirket, davanın lehine sonuçlanması durumunda casusluk yapmadığını da kanıtlayacağını düşünüyor. Bu yolla yeni pazarlama kampanyaları yapmak için hazırda bekleyen Huawei’nin davayı ne zaman açacağı ise henüz bilinmiyor.