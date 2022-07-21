Huawei'in ABD ile Başı Dertte: İddialar Çok Ciddi!

Geride bıraktığımız son 5 seneye damgasını vuran ABD-Çin çekişmesi özellikle teknoloji alanında gün yüzüne çıkıyor. Çin'in ekonomik gelişimini engellemek adına teknoloji firmalarına yaptırım uygulayan ABD, bu sefer de Huawei'in baz istasyonlarını kullanarak askeri casusluk yaptığını iddia etti.

Uzun yıllardır teknoloji casusluğu ve veri hırsızlığı ile suçlanan Huawei, 5G'ye geçiş sürecinde dünyadaki çoğu ülkenin altyapısını kuran şirket. Çin'in teknolojik hamlelerle casusluk peşinde olduğunu düşünen ABD yetkilileri, Huawei'in iletişim altyapısında bu denli söz sahibi olmasından fazlasıyla rahatsız. Reuters'ta yayınlanan bir habere göre Biden yönetimi, Huawei'in ABD gizli askeri bilgilerini Çin'e gönderdiğini düşünüyor.

Çinli Teknoloji Devine Soruşturma Açıldı!

Son günlerde teknoloji gündemine bomba gibi düşen iddiaları incelemek adına ABD'de Çinli teknoloji şirketine dava açıldı. Devam eden soruşturma sebebiyle herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirten ABD yetkilileri, Huawei'in peşini bırakmamakta kararlı.

Diğer yandan düzenli olarak veri hırsızlığı ile suçlanan şirket, yaşanan son gelişmeler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdiye kadar Huawei hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili somut kanıtlar bulunamadığı için şirketin ABD ve diğer ülkelerdeki varlığı devam ediyor. Google'ın Huawei cihazlardan desteğini çekmesi sonrası kendi işletim sistemleri HarmonyOS ile kısa sürede toparlanan ve sektörde yeniden yer edinen Huawei, önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak teknoloji firmaları arasında yer alıyor.