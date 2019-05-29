Huawei, ABD'nin Kısıtlaması Hakkında Dava Açtı

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD hükümetinin ülkeye telekomünikasyon ekipmanı satmasına kısıtlama getiren kararının geçici olarak iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Huawei Dava Açtı!

Huawei Baş Hukuk Müşaviri Song Liuping yaptığı açıklamada şirketin karara karşı ABD'nin Teksas eyaletinin Plano kentinde açtığı dava kapsamında savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili anayasaya aykırılık hükmü vermesi için mahkemeye talepte bulunduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, "ABD'deki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Mayıs'ta imzaladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı kararname ile ABD şirketlerinin aralarında Çin şirketi Huawei'nin olduğu "ulusal güvenliği tehdit eden ülkelerin şirketlerinden" telekom donanımı satın almasına kısıtlama getirmişti.

Bu kararın ardından ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlarından mobil uygulama merkezi Google Play hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei ileride nasıl bir yol izleyecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!