Huawei, ABD Yaptırımlarından Tahmin Ettiği Kadar Etkilenmeyecek

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesine eklenen Huawei, tahmin ettiğinden çok daha az zararla bu süreci atlatıyor. Çinli teknoloji devinin başkan yardımcısı Eric Xu, şirketin finansal tablosuyla ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında şirketin Shenzhen‘deki merkezinde düzenlenen bir panelde konuşan Huawei CEO'su Ren Zhengfei, önümüzdeki iki yılda 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşayacaklarını belirterek, gelirlerinin 100 milyar doların altına düşeceğini ifade etmişti. Zhengfei ayrıca yurtdışındaki akıllı telefon sevkiyatının da yüzde 40 düştüğünü söylemişti.

Huawei’in başkan yardımcısı Eric Xu, gazetecilere verdiği demeçte, telefon bölümü için işlerin yolunda gittiğini belirtti. Kaybın 30 milyar doların altında olacağını söyleyen Xu, 10 milyar dolarlık bir iyileşme beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olmasının yanında, akıllı telefon pazarının da büyük bir bölümünü kontrol eden Çinli teknoloji devi, mayıs ayında Donald Trump hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı.

Washington’ın bu hamlesi, Qualcomm, Intel ve Broadcom gibi çip üreticilerinin yanı sıra, Google ve Facebook’un da Huawei ile ticari ilişkilerini askıya alınmasına neden olmuştu. Android lisansının iptal edilmesinin ardından cesur bir adım atan Çinli şirket, kendi mobil işletim sistemini geliştireceğini açıklamıştı.

HarmonyOS adını verdiği yeni ekosistemini yakın zaman önce tanıtan Huawei, buna rağmen ABD yaptırımlarıyla platformdan atılmadıkları sürece Android’e bağlı kalmak istiyor.

Bu haftanın başında, ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Huawei ile çalışmasına izin veren geçici lisansın 90 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. Çinli şirket, bu dönemde Amerikan yapımı malları satın alabilecek ve mevcut akıllı telefonları için Android güncellemelerine erişebilecek.