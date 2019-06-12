Huawei, ABD Yasağı Nedeniyle Windows Laptoplarını Tanıtamıyor

Son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Huawei'nin Android yasağı olmasına rağmen, Çinli üreticinin dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili de büyük sıkıntıları bulunuyor. ABD yasağından dolayı Windows kullanamayan Huawei, yeni laptoplarını satışa sunamıyor.

Çinli teknoloji devi Mayıs ayının ortalarında ABD tarafından uygulanan yaptırımların ardından yeni laptoplarının tanıtımını süresiz olarak erteledi. Huawei'nin yeni laptopları daha önceden CES Asia 2019'da sunulmuş ve normal lansman için gün sayıyordu. Fakat Windows sistemini kullanması yasak olan şirketin eli kolu bağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei’nin Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasakladı ve bu yürütme emri yüzünden Çinli teknoloji devinin Android ve Windows gibi yazılımları kullanmasına izin verilmiyor. Yeni laptoplarını piyasaya sunamadığı için çözüm üretmek isteyen Huawei, ABD kara listesinden çıkmanın yollarını arıyor.

Yeni İşletim Sistemleri 2020'de Sunulacak

Huawei laptoplarını çalıştıracak bir işletim sistemi olmadığı için şirketin alternatif sistemlere giriştiği belirtildi. Huawei cihazları için hem Android hem de Windows'un yerini alacak evrensel bir işletim sistemi geliştiriyor ve bu sistemin ancak sonbahara yetişeceği tahmin ediliyor. İşletim sisteminin yeni modellerle ilgili uluslararası tanıtımı ise 2020'de yapılacak.