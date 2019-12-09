Huawei Açıkladı: Android Erişilmez Olana Kadar Kullanacağız

Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS şirketin sahip olduğu tüm ürün grupları için tasarlanmış bir yazılım. Şirket bu işletim sistemi hakkında merak edilen ana soruyu yanıtladı.

'En Son Çaremiz'

Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu yaptığı açıklamada yeni işletim sisteminin akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar hariç olmak üzere tüm cihazlara kurulacağını ve küresel çapta kullanıma sunulacağını belirtti. Wang'a göre Huawei hala Android işletim sistemini tercih ediyor ve HarmonyOS yalnızca Android erişiminin mümkün olmadığı durumda kullanılacak.

Güncel olarak Mate 30 serisinde Android Q işletim sistemi bulunuyor. Ancak Google Mobil Servisleri (GMS) ticaret yasağı nedeni ile cihazlarda yer almıyor. Şirket bu sorunu şimdilik Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile kapatıyor.

HarmonyOS, Ağustos 2019 tarihinde Huawei Geliştirici Konferansı sırasında duyuruldu. Honor ve Huawei markasına ait Vision TV modelleri ile piyasaya sunulan bu işletim sistemi yakın gelecekte daha geniş bir ürün grubuna güç verecek. Ancak yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı gibi şirket popüler yazılımları kullanmayı ağırlıklı olarak tercih ediyor.