Huawei, İlk Elektrikli Otomobili AITO M5’in Çıkış Tarihini Açıkladı

Teknoloji şirketi Huawei, bir süre önce düzenlediği etkinlikte, ilk elektrikli aracı AITO M5’i tanıttı. Araç için ön siparişlerini resmen açan Huawei, 6 binden fazla sipariş aldı. Etkinlikte yapılan açıklamalarda 2022 yılı içerisinde elektrikli aracın teslimatlarını yapacakları söylenmiş ancak bununla ilgili net bir tarih verilmemişti. Huawei, elektrikli SUV model aracı AITO M5’in sevkiyatına başlanacağı tarihi resmen duyurdu.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre; AITO M5 isminin verildiği elektrikli araç Mart 2022'de tüketicilerle buluşacak. Huawei, hali hazırda otomobil üretimi yapan SERES ile ortaklığı sayesinde, hazır sistemler ve fabrikalardan yararlanarak elektrikli aracını hızlı bir şekilde üretebildi.

AITO M5, Tüketiciye Neler Sunuyor?

Huawei AITO M5’de hibrit sistem yer alıyor. Huawei AITO M5 sahipleri, standart içten yanmalı araç sahipleri gibi benzin istasyonlarından faydalanabilecek. Ancak bu araç için hibrit motorlu demek pek doğru sayılmaz. Çünkü AITO M5 yakıttan elektrik üretip, bu elektrikle hareket ediyor.

Huawei'nin Mart 2022 itibarıyla kullanıcılarıyla buluşacak olan otomobili AITO M5, 40 kwh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 45 dakika içerisinde yüzde 20 olan bataryayı yüzde 80'e çıkarabiliyor. Benzinle de desteklenen bataryanın menzili ise 1100 kilometrenin üzerinde.

Aracın geniş iç hacmi, şoför için de yolcular için de etkileyici bir deneyim sunuyor. Aracın tamamen hayalet gösterge ekranına sahip olduğu bilinirken multimedya ekranının yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip olduğu ve 15,9 inç büyüklüğünde olduğu söyleniyor. AITO M5, HarmonyOS işletim sisteminden faydalanıyor.

Huawei’nin bu elektrikli SUV modelinin arkadan itişli standart paketi 40 bin dolardan alıcı bulurken, 4x4 severlerin hoşuna gidecek farklı bir model ise 44 bin dolardan satılacak. 4x4’e ek olarak sunulan ekstra özelliklerin yer aldığı bir diğer model ise 50 bin dolar civarında olacak.

Huawei’nin bu elektri aracının Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.