Huawei Akıllı Gözlüğünü Duyurdu!

Huawei Paris'te düzenlediği etkinlikte P30 ve P30 Pro'nun tanıtımından sonra büyük bir sürpriz yaparak akıllı gözlüğünü duyurdu. Lansmanda beklenmedik bir şekilde duyurulan akıllı gözlüğün özelliklerini sizler için derledik.

Koreli gözlük firması Gentle Monster ile işbirliği yapan Huawei, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. IP67 sertifikasına sahip olan akıllı gözlük, suya ve toza karşı dayanıklı. Akıllı gözlük üzerinde barındırdığı hoparlör sayesinde stereo müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Gözlük ayrıca üzerinde 2 adet mikrofon bulundurmakta. Bu mikrofonlar sayesinde gözlük üzerinden telefon görüşmesi yapabilmektesiniz.

Huawei'nin yapay zekaya da yer verdiği akıllı gözlükte, telefon görüşmeleri sırasında sesler net bir şekilde aktarılacak. 2.200 mAh'lık bir batarya kapasitesine sahip olan gözlük, kutusundaki kablosuz şarj teknolojisi ile şarj olmakta. Gözlüğün kutusunda USB Tip-C girişi bulunuyor.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4