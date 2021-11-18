Huawei Akıllı Kask Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet isimli yeni bir ürün tanıttı. Peki, Huawei akıllı kask özellikleri ve fiyatı nedir? Çin merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni ürün ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Huawei Akıllı Kask Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Çinli teknoloji devi Huawei, Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet isimli akıllı kaskın tanıtımını gerçekleştirdi. Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen kask paten, kaykay, elektrikli bisiklet ve bisiklet kullanıcılarına hitap ediyor.

HarmonyOS işletim sistemine sahip olan Neo Smart Helmet, Bluetooth sesli aramayı destekliyor. Akıllı telefon üzerinden tek dokunuş ile bağlantı işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemin ardından akıllı telefon üzerinden kask ile ilgili birçok işlem yapılabiliyor.

Akıllı telefon üzerinden akıllı kaskın pil seviyesini görüntüleyebilir, acil durum kişilerini ve ışık modunu ayarlayabilirsiniz. Kaskta müzik çalma ve eller serbest arama için bir stereo Bluetooth hoparlör yer alıyor.

Kullanıcıların kafalarını olası kazalara karşı koruyan Neo Smart Helmet isimli ürünün ön ve arka kısmında LED aydınlatma bulunuyor. LED aydınlatma, kullanıcının ışık olmayan ortamlarda yoldaki diğer araçlar tarafından görülebilmesini mümkün hale getiriyor.

Üründe yer alan LED ışıklar, ilginç bir şekilde yavaşlamayı algılayan yerleşik yerçekimi ivme sensörü ile birlikte çalışıyor. LEDler kullanıcı yavaşladığında bunu algılayarak normale kıyasla daha parlak bir şekilde yanıyor. Bunun yanı sıra kullanıcının dönüş yapacağı zamanı algılıyor ve sinyal veriyor.

Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet, bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini mümkün hale getiriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan ürünün yan tarafında "HarmonyOS Connect" yazısı yer alıyor.

Şık tasarımı ve sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplayan Neo Smart Helmet, VMall aracılığı ile Çin'de satışa sunuldu. 125 dolar fiyat etiketine sahip olan ürünün diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei tarafından piyasaya sürülen Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet isimli akıllı kask hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.