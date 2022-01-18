Huawei Akıllı Okul Çantası Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei akıllı okul çantası geliştirdi. Çin merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan akıllı çocuk çantası, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Peki, oldukça kullanışlı olan çantanın özellikleri ve fiyatı nedir?

Huawei Akıllı Okul Çantası Özellikleri ve Fiyatı

HarmonyOS Connect

Gerçek zamanlı konum takip

Su ve toz geçirmez LCD ekran

Otomatik uyarı mesajı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, çocuklar için akıllı çanta tanıttı. Huawei 9µm Smart Positioning Children’s Schoolbag olarak isimlendirilen akıllı ürün, başka hiçbir çantada bulamayacağınız bazı gelişmiş özellikler ile birlikte geliyor.

Bazı okullar, çocukların akıllı telefon ve akıllı saat getirmesine izin vermeyebiliyor. Ebeveynler, teknoloji devinin geliştirdiği yeni ürün sayesinde çocuklarının konumunu takip edebilecek. Okul çantası ayrıca uygulama kotrolü ve HarmonyOS Connect desteğine sahip.

Okul çantası, akıllı telefonda yer alan Smart Life uygulaması ile başarı bir şekilde senkronize olduktan sonra ev, okul ve diğer olmak üzere üç koruma alanı ayarlanabilir. Bu işlemi gerçekleştiren ebeveynler çocukları ile ilgili bazı önemli mesajlar alacak. Örneğin, çocuk okula giriş yaptığında veya çanta belirlenen alandan çıktığında ebeveyne bir uyarı mesajı gönderilecek.

Ebeveynler, çocuklarının okul çantalarının nerede olduğunu akıllı telefon üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Yüksek frekans modu, çocuğun konum bilgisini gerçek zamanlı olarak öğrenmek için her iki dakikada bir sabit noktada konumu kaydedecek. Ürün, konum kayıtlarını üç aya kadar saklayabilecek.

Ergonomi açısından çok başarılı bir ürün olan Huawei 9µm Smart Positioning Children’s Schoolbag'in u şeklindeki omuz askısı, çocuğun omzuna daha iyi bir şekilde oturmasını sağlıyor. Teknoloji devinin geliştirdiği çanta, diğer okul çantalarından 6-7 cm daha kısadır. Aktarılan bilgilere göre söz konusu ürün, 135 cm'nin altında olan çocuklar için daha uygundur.

Akıllı çocuk çantasının ön üzeyinde bir LCD ekran yer alıyor. 1,54 inç büyüklüğündeki ekran üzerinden ders programları, elektronik imzalar, saat temaları ayarlanabiliyor. IP67 sertifikası ile dikkat çeken ekran toza ve suya karşı dayanıklıdır. Ebeveynler, tüm ders programlarını mobil uygulama üzerinden erişebilecek.

Çantanın test süreci için 110 dolar tutarında bir fiyat belirlendi. Test sürecine dahil olmak isteyen kişiler, belirlenen ücret karşılığında çantayı deneyebilir. Çantanın ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor. Çantanın piyasaya sürüldükten sonra daha yüksek fiyata sahip olması bekleniyor.

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