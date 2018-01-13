Huawei, Akıllı Saatlere Dokunmatik Çerçeve Getiriyor

Geçtiğimiz yıl çıkardığı akıllı saatlerle tam olarak istediğini elde edemeyen Huawei, bu yıla daha iyi bir giriş yapabilmek adına akıllı saat konusunda önemli patentler satın aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından onaylanan patent, saatin kenarındaki çerçevesini 'akıllı' hale getiriyor.

Huawei'in yeni patentine göre, saatin çerçevesinde çeşitli kombinasyonlara izin veren ve çeşitli komutları destekleyen sekiz ayrı bölge olacak. Böylelikle Huawei, Samsung'un Gear cihazlarının dönen çerçeve çözümüne benzer şekilde daha fazla düğmeye gerek kalmadan saate ek kontroller ekleyebilecek. Tamamen kullanıcının isteğine göre komutlandırılacak bu sekiz bölge, dokunmatik olacak. Ayrıca saatinin kordonunda yer alacak iki farklı bölge ise fiziksel düğme şeklinde olacak. Birbirinden bağımsız bu iki bölgeyi yönlendirmek kullanıcıya kalıyor.

'Akıllı saat kontrolünde devrim' olarak adlandırılan bu bölgeler, saatteki tüm özellikleri kullanmaya olanak sağlayacak. Örneğin; çerçeveyi döndürdüğünüz zaman saatte ekran değişecekken bir bölgeye dokunduğunuzda da ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırabileceksiniz. Ayrıca saat üzerinde tıklamalar ve dokunmatik bölgeler de yer alacak.

Huawei şirketi, saatlerinde kullandığı malzemeden ayrı olarak yepyeni bir teknoloji geliştirdi. Saatin kayışına veya saate zarar vermeyecek olan bu teknoloji, sol ve sağ elini kullananlar için rahat olmasına olanak sağlayacak.