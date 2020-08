Huawei, Akıllı Telefon Pazarından Çıkıyor Mu?

Şaşırtıcı derecede doğru tahminlerle kendini kanıtlayan saygın analist Ming-Chi Kuo, Amerika yaptırımlarından en çok etkilenen marka Huawei’nin mobil departmanına ilişkin bir rapor yayınladı. Uzman tarafından değerlendirilen her iki senaryo da Huawei için olumlu olarak nitelendirilemez; şirketin pazar payında önemli bir azalma ve rekabet gücünde düşüş en iyimser olanlar. İkincisi, kaçınılmaz olarak akıllı telefonların fiyatlarının düşüşe yol açacak olması.

Kötü Senaryo: Huawei'den Veda

Karamsar senaryoya göre, Huawei mobil cihaz pazarını tamamen terk edecek ki bu hem Apple veya Samsung gibi yurt dışı rakipleri hem de Oppo, Vivo, Xiaomi gibi diğer Çinli şirketler için iyi haber olacak. İki hafta önce Amerika Ticaret Bakanlığı’nın Çinli teknoloji devi için yaptırımları atlatmanın olası yollarını ortadan kaldırdığını hatırlatmak gerek.

Huawei Gelirleri Ne Durumda?

Securities Times’a göre, Huawei Investment Holdings Co., Ltd., kısa süre önce bankalar arası piyasadaki ilk altı aylık mali raporunu yayınladı. 2020’nin ilk yarısında Huawei yıllık yüzde 13.67’lik bir artışla 450.7 milyar yuan (65.6 milyar dolar) işletme geliri elde etti. Aynı dönemde şirketin net karı yıllık yüzde 23.49 artışla 43.1 milyar yuan (6.2 milyar dolar) oldu. Bu, Huawei’nin 2020 ilk yarısında her gün yaklaşık 35 milyon dolar kar elde ettiği anlamına geliyor. Şirketin 2020 ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçları, 2020’nin ilk yarısında şirketin 454 milyar yuan (66 milyar dolar) satış geliri elde ettiğini gösteriyor. Bu, yıllık yüzde 13.1’lik artış, yüzde 9.2’lik net kar marjı demek.

Yasaklar Etkilemedi

Huawei’nin tüketici elektroniği grubu, 255.8 milyar yuan (36.5 milyar dolar) ile en yüksek gelire sahip bölüm. Operatör ve kurumsal bölümler de sırasıyla 159.6 milyar yuan (22.8 milyar dolar), 36.3 milyar yuan (5.1 milyar dolar) gelir elde etti. Huawei’nin 2020 ilk yarı ticari sonuçları, şirketin çok sayıda yasağa rağmen iyi durumda olduğunu gösteriyor. Amerika yasak uygulamakla kalmadı, iş ortaklarına da çalışmamaları yönünde baskı yaptı, yapıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, ağlarından Huawei’in 5G donanımını yasakladı.Huawei’yi 5G ağından yasaklayan son ülke İngiltere oldu. Tüm bunlara rağmen Huawei -en azından şimdilik- iyi gidiyor gibi görünüyor. Şirket 2019 yılında yeni bir rekor olan yaklaşık 240 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Nisan 2020’de Samsung’u devirerek dünyanın en büyük akıllı telefon markası oldu, Mayıs ayında da konumunu korudu. Huawei ayrıca şu anda dünyanın en büyük 5G akıllı telefon satıcısı. Şirket, tüm bunları Amerika ve diğer iş ortaklarının yasaklamalarına rağmen başardı.