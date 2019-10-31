Huawei, Akıllı Telefon Pazarına Damga Vuruyor! Raporlar Ortaya Çıktı

Huawei'nin akıllı telefon pazarına hükmettiği ortaya çıktı. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde etkileyici bir büyüme kaydeden Huawei, Çin'de lider konumda. Huawei, 2019 yılının ilk iki çeyreğinde toplamda 59 milyon akıllı telefon sattı. Çin menşeli şirket yıllık %66'lık bir büyüme gösterdi.

Canalys'nin yayınladığı raporlara göre, Huawei Çin'de büyüme kaydeden tek şirket. Oppo, Vivo, Xiaomi ve Apple'ın Çin'deki satışlarında çift haneli düşüşler yaşanmaya başladı. Canalys'in Mobilite Başkan Yardımcısı olan Nicole Peng, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Huawei, kendisi ve diğer markalar arasında büyük bir fark yarattı. Huawei, 5G yonga seti teknolojisinde güçlü bir konumda."

Huawei'nin tahminlerine göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde satılan 67 milyon adet akıllı telefondan 41.5 milyonu Çin'de satıldı. Geçtiğimiz aylarda Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Berlin'de tanıtan şirket henüz Google lisansına sahip değil. Hatırlarsınız ki Huawei, ABD'de kara listeye alınmıştı ve Google lisansı iptal edilmişti.

Donald Trump yaşanların ardından günler geçtikten sonra Huawei'ye yeşil ışık yakmıştı ve G20 zirvesi sonrasında ABD başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD firmalarından teknoloji satın alımı yapabileceğini söylemişti. Huawei'nin gelecek aylarda atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merak ediliyor.