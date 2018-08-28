Huawei, Akıllı Telefon Satışlarında Apple’ı Geride Bıraktı

Çin’in lider akıllı telefon üreticisi Huawei, bu yılın ikinci çeyreğinde Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

ABD merkezli uluslararası araştırma şirketi Gartner ’ın raporuna göre, 2018’in ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışları yüzde 2 büyüyerek, 374 milyon adete ulaştı. Bu büyümenin en önemli ayaklarından birisini de Huawei oluşturuyor.

Raporda, Huawei'nin akıllı telefon satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,6 büyüdüğü belirtiliyor. Akıllı telefonlarına yenilikçi özellikler kazandırmaya ve akıllı telefon portföyünü daha büyük tüketici segmentlerini kapsayacak şekilde genişletmeye devam eden Çinli şirket, izlediği politika sayesinde pazardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Gartner, Huawei’nin dünya çapında 70 pazarda satışa sunduğu Honor akıllı telefonların satış gücüne dikkat çekiyor. Nitekim şirketin araştırma direktörü Anshul Gupta verdiği demeçte, Honor telefonların bu büyümenin kilit unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Gartner raporunda Apple'ın 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdüğünü bildirdi. Apple'ın Çinli markalarla çetin bir rekabet içinde olduğunu söyleyen Gartner, şirketin şu anki amiral gemisi telefonu iPhone X’in geçmiş modellere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gözden düştüğüne vurgu yaptı.

Samsung ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 düşüş yaşasa da, dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olma özelliğini korumayı başardı. Güney Koreli üreticinin düşen telefon satışlarının nedeni olarak, pazardaki rekabet güçlerini artıran Huawei, Xiaomi ve OPPO Çinli şirketlerin varlığı gösteriliyor. Bununla birlikte raporda, Samsung’un Note 9 ile yeniden yükseliş trendine girebileceği de ifade ediliyor.

Samsung, Huawei ve Apple’ın ardından listede dördüncü sırada yer alan Xiaomi ise sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürüyor. Gartner, Çinli şirketin satışlarının bir önceki döneme göre yüzde 8,8 arttığını ve 32,8 milyona ulaştığını ortaya koydu.

Mobil işletim sistemi alanındaki liderlik koltuğunda ise her zaman olduğu gibi Android oturuyor. Yılın ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 88’e çıkartan Android, iOS önündeki liderliğini daha da perçinledi.