Huawei Eski Günlerine mi Dönüyor? Akıllı Telefon Satışlarında Dev Artış!

Pazar araştırma firması Counterpoint Research'ün son verilerine göre Huawei, Çin akıllı telefon pazarında 2023'ün ikinci çeyreğinde öne çıkan markalardan biri oldu. Bu çeyrekte büyük üreticilerin satışlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen, Huawei'nin satışları yıllık bazda %58'lik olağanüstü bir büyüme kaydetti.

Huawei'nin Düşüşteki Pazarda Olağanüstü Satış Büyümesi

Huawei'nin satışlarındaki artış, şirketin köklü marka imajından ve üst düzey şehirlerdeki yaygın çevrimdışı dağıtım kanallarından yararlanmasına olanak tanıyan düzenli ürün piyasaya sürme programının yeniden başlamasına bağlanabilir. Bu strateji, ilk ürün kıtlıklarının üstesinden gelindikten sonra satışlarda artış yaşanmasını sağladı.

Diğer üreticiler arasında Realme ve Apple da 2. çeyrekte pozitif büyüme kaydederken, vivo %17,7'lik pazar payı ile en üst sıradaki yerini korudu.

2023'ün ilk yarısında karşılaşılan zorluklara rağmen Counterpoint Research, Çin'in akıllı telefon pazarı satışlarında yılın tamamı için hafif bir düşüş öngörüyor. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla iyileşme beklenirken, devam eden pazar zorlukları nedeniyle önemli bir toparlanma zor olabilir.

Huawei'nin amiral gemisi serisine odaklanması ve Nova 11 serisi ve P60 serisi gibi orta seviye ve amiral gemisi telefonların yakın zamanda piyasaya sürülmesi, satış büyümesinde etkili oldu. Ayrıca etkileyici bir kamera ünitesine sahip olacağı söylenen Mate 60 serisinin satışlarını daha da artırması bekleniyor.

Huawei ayrıca 4 Ağustos'ta akıllı telefon deneyimini daha da yükseltecek olan en yeni Harmony OS 4.0'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

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