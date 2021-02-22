Huawei Akıllı Telefon Üretimini Azaltıyor

Huawei akıllı telefon üretimini ciddi bir şekilde azaltacak. Asia.nikkei.com'dan gelen bilgilere göre şirket, akıllı telefonların parçalarını satın aldığı tedarikçilerine bilgi verdi.

Huawei Akıllı Telefon Üretiminde Düşüş Olacak

Huawei, tedarikçilerine akıllı telefon bileşeni siparişlerinin bu yıl %60'ın üzerinde düşeceğini bildirdi. Birden fazla tedarikçide yer alan kişilere göre, Huawei bu yıl 70 ila 80 milyon akıllı telefon için yeterli bileşen sipariş etmeyi planladığını tedarikçilere bildirdi.

Bu rakam, Huawei'nin geçen yıl ürettiği 189 milyon akıllı telefondan %60'tan fazla düşüşü temsil ediyor. Huawei'nin bileşen siparişleri, ABD hükümetinin 5G modelleri için bileşenleri ithal etme iznine sahip olmadığı için 4G modelleri için olanlarla sınırlı. Bazı tedarikçiler rakamın yaklaşık 50 milyon birime indirilebileceğini belirtti.

Araştırma şirketi IDC'ye göre, Huawei küresel akıllı telefon endüstrisinde Samsung Electronics ve Apple'ın ardından 3 numaraya düştü. Huawei, ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle bu yıl daha fazla düşüş yaşayabilir.

Kasım ayında Huawei, Honor'un ABD kısıtlamalarına tabi kritik bileşenlere ve parçalara yeniden erişim sağlamasına yardımcı olmak amacıyla 30'dan fazla Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyuma Honor bütçeli markasını satmıştı.

Huawei'nin tedarikçilerinden bazıları ABD Ticaret Bakanlığı'ndan parça sevkiyatı için izin almış olsa da, şirketin 5G modellerinin temel bileşenlerine erişimi hala bulunmuyor.

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Huawei 1 Akıllı Telefonu Kaç Saniyede Üretiyor?

Çin'deki Changsha Siber Güvenlik ve Akıllı Üretim Konferansı'nda, Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Çin Bulut ve Bilgi İşlem Başkanı Shi Yaohong, Huawei'nin akıllı telefon üretim süresini dakikalardan saniyelere düşürdüğünü söyledi.

2015 yılında Huawei'nin her üretim hattının yeni bir akıllı telefon üretmesinin 10 dakika sürdüğünü belirten Yaohong, 2020'de Huawei'nin üretim hatlarında yeni bir akıllı telefon üretmenin yalnızca 27 saniye sürdüğü bilgisini verdi. Huawei sadece 27 saniyede 1 akıllı telefon üretiyor.