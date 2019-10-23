Huawei, Android İşletim Sistemi ile Yol Alacak!

Geçtiğimiz günlerde yeni Mate serisi akıllı telefon modellerini duyuran Huawei, yoluna Android işletim sistemi ile devam edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda HarmonyOS işletim sistemini duyuran şirket aldığı radikal bir karar ile Android'le çalışacağını duyurdu.

Huawei, Android'e Güvenmeye Devam Edecek

ABD'nin kara listesinde bulunan Huawei, şu anda Google'ın lisansına sahip değil ve yeni tanıtılan Mate 30 serisinde Google'ın hizmetleri yer almıyor. Huawei'nin medya ve iletişim başkanı Joy Tan yaptığı açıklamada "Android'e güvenmeye devam edeceğiz" dedi.

Başka bir işletim sistemine geçmek için birkaç yıllık çalışmanın yeterli olmadığının üstüne basan Joy Tan, Android alternatifi bir işletim sistemi geliştirmenin yılları alacağını söyledi. Huawei, Android işletim sistemi ile devam edecek. Mate 30 serisine güncelleme ile Google servislerinin gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Huawei geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelirlerinin %24 arttığını açıklamıştı. Şirket 2019 yılında 200 milyonluk satış rakamına ulaştı. Görünüşe göre, şirketin ABD'nin kara listesine yer alması herhangi bir şeyi değiştirmedi. Huawei tarafından Android hakkında açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.