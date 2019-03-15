Huawei, Android Kullanması Yasaklanırsa Kendi İşletim Sistemine Geçecek

Neredeyse bütün ülkelerde saldırı altında olan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, her koşula hazırlık olmak adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir dava açan Huawei, davayı kaybetmesi durumunda Android kullanmayı bırakıp, kendi işletim sistemini üretmeyi planladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri bir yıl kadar önce devlet dairelerinde Huawei ürünlerinin kullanılmasını yasaklamıştı. Konu hakkında gerekli hazırlıkları yapan Huawei, geçtiğimiz günlerde ABD hükümetini dava etmiş ve alınan kararın geri çekilmesi talep etmişti. Huawei’nin casusluk ile suçlanmasına karşın böyle bir faaliyeti bulunmadığını söyleyen şirket yöneticileri, casusluk yapmadıklarına dair reklam kampanyaları başlatmışlardı.

Huawei’nin üst yöneticilerinden Richard Yu ise Die Welt ile yaptığı bir röportaj sırasında işletim sistemi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Huawei’nin elinde Android ve Windows yerine geçebilecek bir işletim sistemi olduğunu söyleyen Yu, “Bu işletim sistemlerini kullanamayacağımız ortaya çıkarsa, kendi işletim sistemimi hazırladık. Hazırız ve bir B planımız var” açıklamasını yaptı.

South China Morning Post isimli yayın kuruluşu ise Huawei’nin kendi ekosistemini oluşturmak için çalışmalara 7 yıl önce başladığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei ve ZTE üzerinde başlattığı soruşturmanın hemen ardından kendi işletim sistemini geliştirmeye başlayan şirket, herhangi bir yasakla karşılaşana kadar Google ve Microsoft ürünlerini kullanmaya devam edeceğini de bildirdi.