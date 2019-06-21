Huawei Android Tabanlı Nova 5 Ailesini Tanıttı

Huawei bugün Çin'de orta-üst segmente hitap eden üç farklı Nova 5 modelini tanıttı. Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i olarak adlandırılan cihazlar Android Pie ile kutudan çıkıyor. İşte yepyeni Nova 5 modelleri:

Huawei Nova 5 Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nova 5 serisinin en dikkat çeken modeli olan Nova 5 Pro'da su damlası çentikli FHD+ çözünürlüğünde 6.39 inç ekran bulunuyor. Kirin 980 yonga setinden gücünü alan cihaz 8GB RAM ve 128/256GB dahili depolama alanına sahip. Huawei SuperCharge ile donatılan 4000 mAh bataryasıyla da göz dolduruyor.

Arka tarafta dört kamera kurulumunu barındıran Nova 5 Pro sırasıyla 48MP ana kamera, 16MP geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamerayla sunuluyor. Telefonun başlangıç fiyatı 500 dolar (8GB/128GB) olarak belirlenmiş.

Huawei Nova 5 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nova 5, Huawei'nin yeni Kirin 810 yonga setiyle gelen ilk telefon. 2.27GHz'de çalışan iki adet Cortex-A76 çekirdeğe, 1.88GHz'de altı Cortex-A55 çekirdeğine ve Mali-G52 MP6 GPU'ya sahip. Bunun dışında diğer tüm özellikleri aynı olan modelde de 6.39 inçlik ekran ve dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Ancak Nova 5'in yalnızca 8GB/128GB seçeneğiyle sunulduğunu ve fiyatının da 435 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei Nova 5i Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova 5i, diğer iki modele oranla daha düşük fiyatlı müşteriler için geliştirilmiş. D elikli selfie kamerası tasarımıyla göze çarpan model gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Nova 5i'nin arka tarafında parmak izi tarayıcıyla birlikte dört kamera göze çarpıyor. (24MP ana + 8MP geniş açı + 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro lens)

6GB RAM + 128GB dahili depolama alanı veya 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı seçenekleriyle pazardaki yerini alacak olan Nova 5i'nin 4000 mAh bataryası standart 18W'lık hızlı şarjı desteklediğini unutmamak gerekiyor. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 290 dolar.