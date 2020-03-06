Huawei AppGallery'de Gelirin %90'ı Geliştiriciye Verilecek

Huawei AppGallery, yeni olmasına rağmen dünyanın üçüncü büyük uygulama mağazası. Mobil uygulama-oyun geliştiricileri bu platforma çekmek için birçok çalışma yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Son olarak geliştiricilerin gelirini artıracak yeni bir politika devreye sokuldu. Huawei AppGallery için yeni gelir paylaşımı formülünün detayları haberimizde.

Huawei’nin uygulama mağazası AppGallery’nin Apple Store ve Google Play’den sonra en büyük App Store olduğunu paylaşmıştık. Çinli teknoloji devi, geliştiricileri bu platforma yöneltmek için büyük çaba sarf ediyor. Son olarak yeni gelir modelini duyurdular. Geliştiricilerin uygulamadan kazanılan paranın yüzde 90’ını alabileceği bir gelir paylaşımı formülü duyuruldu.

Huawei, bunu Ayrıcalıklı Politika için Gelir Payı Yüzdesi olarak adlandırıyor ve geliştiricilerin sözleşmeyi 30 Haziran’dan önce kabul etmeleri halinde 24 ay boyunca geçerli olacak. Ayrıcalıklı politika, öncesinde ilgili sözleşmeyi (AppGallery Joint Operations Service Agreement) imzalamış olan geliştiricilerin politikayı kabul ettikten sonraki ayın ilk gününde geçerli olacak. İlgili sözleşmeyi imzalamamış olanlar için ayrıcalıklı politika aynı ay başlayacak. Her iki sınıftaki geliştirici için de son katılım tarihi Haziran 2020.

Huawei AppGallery’de artık geliştiriciler yayınladıkları uygulamalardan elde edilen gelirin yüzde 90’ını alabilecek. Peki, Google Play Store ve App Store’da durum ne? Google da Apple da uygulamadan elde edilen gelirin yüzde 30’u alıp yüzde 70’i geliştiriciye bırakıyor. Mobil değil ancak kendi uygulama mağazasına sahip Epic Games, satışlardan elde edilen gelirin yüzde 12’sini alırken yüzde 88’ini geliştiriciye bırakıyor.