Huawei AppGallery Sosyal Medya Atağı Yapıyor

Dünyanın en büyük teknolojilerinden olan Huawei CEO’su Richard Yu, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) çatısı altındaki uygulama mağazası AppGallery’e, Facebook, Twitter ve Instagram getireceklerini söyledi.

Yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs için düzenlenen online etkinlikte, AppGallery'i büyütme ile ilgili Huawei’in CEO’su Richard Yu konuştu. Facebook, Twitter ve Instagram dahil olmak üzere dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının yakında kendi uygulama mağazalarından da kullanılabileceğini söyledi.

Huawei AppGallery şirketin prestijini geri getirebilir

ABD hükümeti tarafından kara listeye eklendikten hemen sonra; Google, Facebook ve Twitter dahil ABD’li tüm firmalarla olan ticari ilişkilerini kesen Huawei, Amerikan menşeli donanımları veya yazılımları dahil kullanamıyordu.

Google ile olan bağımlılık ilişkisini azaltmak için Huawei Mobil Servisleri (HMS) adında kendi ekosistemini yaratan Huawei, Google’ın mobil servislerine güçlü bir alternatif olacaktı. Aralık'ta Çin’deki geliştiricilerin deneyimine sunulan HMS, AppGallery, Browser, Cloud, Themes, Music, Video ve Asistan gibi birçok uygulama bunun içinde.

Huawei'nin CEO’su Yu, henüz kesin bir tarih paylaşmadı. Facebook, Twitter ve Instagram gibi tüm dünyanın kullandığı sosyal medya uygulamalarının AppGallery’nin bir parçası olacağının kesinleştiğini söyleyebiliriz. Sizce bu uygulamaların Huawei içerisinde kullanılabilmesi şirketin prestijini geri getirecek mi?