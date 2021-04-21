Çarpıcı Rapor: Huawei Aramaları Dinliyor mu?

Huawei, aramaları dinliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri, uzun bir süre boyunca Çin merkezli şirketin telefonları ve hücresel ağını Çin hükümeti adına casusluk yapmak için kullandığını iddia ediyor.

İdidaların sonunda Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operatörler ile anlaşma yapmayı bıraktı ve hükümet, 2019'un ortalarına doğru Çin devinin ABD'li herhangi bir teknoloji şirketi ile çalışmasını yasakladı.

Bütün bunların üzerine Çinli devin mobil sektördeki rekabet etme şansı büyük ölçüde azaldı. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Huawei tarafından üretilen 5G bileşenlerinin kullanımına karşı lobi yaptı ve teknoloji devlerini 5G ağları için alternatif çözümler oluşturmaya çağırdı. Huawei, kullanıcıları gözetlediğine ilişkin suçlamalara uzun bir süredir karşı çıkıyor ve dünya çapındaki çeşitli operatörlerle sayısız ortaklığını örnek gösteriyor.

Huawei Aramaları Dinliyor mu Sorusu Tekrar Gündemde

ABD'nin Huawei hakkındaki iddiası, Çinli teknoloji devinin casusluk yapması ile alakalı yeni bir raporun ortaya çıkması ile yeniden konuşulmaya başlandı. Çinli akıllı telefon satıcısı, on yıldan daha uzun bir süre önce Hollanda'daki kullanıcıların aramalarını dinlemiş olabilir.

Hollanda gazetesi De Volkskrant, Capgemini'nin 2010 yılında KPN için hazırlamış olduğu gizli bir raporu elde etti. Danışmanlık firması, Huawei'in KPN'nin bilgisi olmadan yerel operatörün 6,5 milyon kullanıcısının çağrılarını dinliyor olabileceği sonucuna varmıştı.

Bu raporun ardından Hollanda'nın eski başbakanı Jan Peter Balkenende'nin yapmış olduğu aramalar da dahil olmak üzere ülkedeki aramaları takip etmiş olma olasılığı üzerinde duruldu. KPN, pazartesi günü yaptığı açıklamada Huawei'in müşterileri asla gözetlemediğini ve tedarikçilerinin hiçbirinin ağlarına ve sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmediğini söyledi.

Huawei, KPN müşterilerinin konuşmalarına kulak misafirliği yapabileceğine yönelik iddiaları reddetti ve daha önce hiç devlet görevlilerinden yetkisiz dinlemekle ilgili suçlanmadığını söyledi.

Rapor, Huawei'in Hollanda güvenlik servislerinin dinlediği numaralara erişebileceğini de işaret etti. Capgemini, rapordaki bulguların mobil telekomünikasyon şirketini ciddi bir tehlikeye attığını ileri sürdü.

KPN, iddialara rağmen Huawei ile olan 3G ve 4G sözleşmesini yeniledi. Hollanda hükümeti, Temmuz 2019'da sağlayıcıların daha ayrıntılı olarak incelenmesini istedi fakat Huawei ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı vermedi.