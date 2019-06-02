Huawei Artık Daha Az Telefon Üretiyor Olabilir

Çinli teknoloji devi Huawei, son dönemlerde ABD’nin çeşitli yasaklamalarıyla karşı karşıya. Çinli şirket uzun süre daha söz konusu yasaklamalara maruz kalacağını düşünüyor olabilir.

South China Morning Post’a göre, düşen siparişlerden dolayı Foxconn, birkaç üretim hattında Huawei telefonlarının üretimini durdurdu. Bunun kısa süreli bir durdurma mı, yoksa uzun süreli bir durdurma mı olduğu bilinmiyor. Ancak bu kararın, Huawei’nin artan büyüme talebine karşı Foxconn’un işe alımları arttırmasından sadece aylar sonra alındığı belirtiliyor.

Eğer bu haber doğruysa, Huawei’nin hızlı büyümesinin aniden sona erişinin göstergesi olabilir. ABD’li şirketlerin artık Huawei ile çalışmıyor olması nedeniyle, şirketin çok fazla seçeneğinin kalmadığı da bir gerçek.

Resmi Android desteği (ve dolayısıyla resmi Google uygulamaları) ya da Qualcomm gibi donanım ortaklarının desteği olmadan, Huawei’nin telefonları artık Çin dışında çok fazla ilgi görmeyecek. Eğer ABD’nin yasaklamaları uzun süre devam edecek olursa, Huawei’nin beklentilerini düşürerek üretimini azaltması doğru bir hareket olabilir. Aksi halde şirket, satılmadığı için stoklarda kalan çok sayıda telefonla karşı karşıya kalabilir.

Huawei ve Foxconn, şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.