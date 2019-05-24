Huawei, Artık SD Kart Desteğine Sahip Telefonlar Üretemeyebilir

ABD’nin kara listeye aldığı Huawei’de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Google başta olmak üzere birçok Amerikan şirketinin ticari ilişkilerini kesmek zorunda kaldığı Çinli teknoloji devi, bir kötü haber daha aldı. Şirket, bundan sonra SD veya microSD kart yuvalarına sahip cihazlar üretemeyebilir.

Washington hükümetinin, Çin ordusu ile bağı nedeniyle 'ulusal tehdit' olarak gördüğü Huawei, ABD ile Çin arasında ticaret ve teknoloji üzerinden büyüyen ticaret savaşının en önemli ayaklarından bir tanesi konumunda.

Daha önceki haberlerimizde bildirdiğimiz gibi ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs’ta Huawei ve bağlı ortaklıklarını kara listeye aldı. Bu da Amerikan şirketlerine derinden bağlı olan Huawei’in yazılım, donanım ve teknik hizmetler konusunda birçok sorunla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Yaptırım kararının ardından Android lisansını kaybeden Çinli teknoloji devi, bu kez de akıllı telefonlarındaki SD / microSD kart yuvalarına veda etmek zorunda kalabilir.

SD depolama ve ürünlerle ilgili standartların kullanımını geliştiren ve yetkilendiren SD Association (SD Birliği), Huawei'in ismini üye şirketler listesinden ani ve sessiz bir şekilde çıkardı. Bu da, Çinli şirketin bundan sonra SD veya microSD kart yuvalarına sahip cihazlar üretemeyecek olması anlamına geliyor.

Esasen şirketin kendi nanoSD / NM kart teknolojisi bulunuyor; ancak Huawei'in telefonları için bile kolayca erişilemeyen bu yeni teknolojinin ne denli kullanılabileceği büyük bir soru işareti.

Kendi mobil yongalarını ve depolama kartı teknolojisini üretebilen bir şirket olan Huawei, buna rağmen akıllı telefon segmentindeki üretim alanını yavaş yavaş kaybediyor. Özellikle dünya çapında birçok mobil cihazda kullanılan işlemcilerin temelini oluşturan ARM’nin Huawei ile bağlarını koparması, Çinli şirket üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Önümüzdeki yıl Samsung’u geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma hayalleri kurarken, bir anda varoluşsal sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan Huawei, önümüzdeki dönemde mobil birimini küçültmek gibi daha radikal kararlar almak zorunda kalabilir.