Huawei, Avrupa'yı Karıştırdı! Soruşturma Başlatıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Huawei, ciddi bir suçlama ile karşı karşıya. Öyle ki firmanın yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ait temsilcilerin Avrupa Parlamento binalarına girişi geçici olarak yasaklandı. Peki neden?

Huawei Temsilcilerine Avrupa Parlamentosu'na Giriş Yasağı

Brüksel Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Federal Polis, 13 Mart'ta Brüksel başta olmak üzere Flandre, Wallonya ve Portekiz'deki Huawei ile ilgili çeşitli yerlerde aramalar yaptı. Aramalarda Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı kişilerin Huawei ile bağlantılı yolsuzluk olaylarına karıştığına dair kanıtlar elde edildi.

Savcılık, soruşturmanın çok boyutlu bir şekilde ilerlediğini ve yolsuzluğun yalnızca lobi faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Ayrıca Huawei'nin Avrupa Parlamentosu üyelerinin politikalarını etkilemek için onlara çok değerli hediyeler satın aldığı ve seyahet giderlerini karşıladığı, bu şekilde istedikleri kararların alınmasını sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Huawei'nin Parlamento'ya giriş izni bulunan dokuz çalışanı vardı. Bu çalışanlar artık Avrupa'nın 27 üye ülkesindeki tüm Parlamento binalarına giremeyecek. Soruşturmanın ne zaman biteceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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