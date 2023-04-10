Huawei Bahar İndirimleri Başladı: En İyi Cihazlarda Büyük Fırsatlar!

Huawei, 10 - 30 Nisan tarihlerinde sürecek bahar indirimleri kampanyasını, sadece Online Mağazası'nda geçerli olmak şartıyla başlattı. Birçok üründe vade farksız taksit ve hediye fırsatı da sunuyor.

Dönem dönem tüketicilere fırsatlar sunan Huawei, baharın gelişiyle birlikte hem kendine hem de sevdiklerine hediye almak isteyen kullanıcılarını düşünüyor. Fiyat avantajıyla birlikte ek satın alım fırsatları da yaratan marka, kampanya boyunca en iyi cihazlarını indirimli sunduğu gibi, ikili alımlarda daha avantajlı tekliflerle geliyor.

Huawei'den Bahara Özel İndirimler!

Huawei Mate 50 Pro: 35.999 TL fiyatına ek olarak 3.000 TL indirim ve 450 TL kupon indirimi ile birlikte karşınıza çıkıyor. Yanında Watch Fit, 66W Super Charce ve 1 yıl uzatılmış garanti de hediye ediliyor.

İkili alımlarda:

Watch Fit 2 gümüş renk : 1.750 TL indirimli

: 1.750 TL indirimli Watch GT3 SE : 1.850 TL indirimli

: 1.850 TL indirimli Matepad SE tablet: 550 TL indirimli

Aynı zamanda Watch Ultimate Keşif Siyahı ve Titanyum Kayış fiyatı da 16.999 TL'ye denk geliyor. Okyanus Mavisi rengi 18.999 TL'ye alındığı zaman yanında 1.699 TL'lik FreeBuds 5i ve 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti hediye ediliyor. Ek olarak %90 indirimli ekstra saat kadran çeşitleri de bulunuyor.

Tansiyon ölçebilen akıllı saat Huawei Watch D, 300 TL kupon indirimi 8.999 TL fiyata eklenerek satın alınabiliyor. İkili alımlarda indirimli Huawei FreeBuds SE ve 200 TL indirimli FreeBuds 5i seçenekleri de bulunuyor.

Markanın en yeni, ve güçlü taşınabilir bilgisayarı MateBook X Pro, 39.999 TL fiyata ek olarak 10.000 TL net indirim + 450 TL kupon indirimiyle geliyor. Yanında bluetooth mouse ve koruyucu dizüstü PC kılıfı da hediye ediliyor. İkili alımda Matepad SE tablet 500 TL indirimli sunuluyor.

Üretkenlik tableti olarak öne çıkan MatePad Pro 12.6 ise 14.999 TL fiyata 5.000 TL net indirim + 450 TL kupon indirimi alıyor. Yanında bluetooth mouse, swift bilgisayar sırt çantası ve MatePad serisi kalem hediye ediliyor. İkili alımda Matepad SE tablet 550 TL indirim, Watch Fit 2 gümüş renk ise 700 TL indirim fırsatıyla yerini alıyor.