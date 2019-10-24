Xiaomi Mi Band 4 Rakibi Huawei Band 4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Xiaomi Mi Band 4 rakibi Huawei Band 4 duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Honor Band 5i'yi duyuran şirket bu kez Huawei Band 4'ü tanıttı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Band 4, fiyatı ile kullanıcıların kalbine taht kuracak. Gelin hep beraber Huawei Band 4'ün tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei Band 4, 160x80 piksel çözünürlüğe sahip 0.96 inçlik TFT renkli ekrana sahip. Akıllı saat üzerinden kolayca saat, tarih, uygulama bildirimleri ve spor verilerine erişim sağlanabilmekte. Huawei Band 4, kalp atış hızı ve uyku takibi yapabilmekte. Yürüme, koşma bisiklet sürme gibi yaptığınız etkinlikleri sizler için kaydetmekte ve daha sonrasında size sunmakta.

Akıllı bileklik 50 metreye kadar suya dayanıklı ve Bluetooth 4.2 teknolojisine sahip. Cihazda ne yazık ki NFC teknolojisi bulunmamakta. Huawei Band 4, Android ve iOS cihazlar ile sorunsuz bir biçimde senkronize çalışmakta. Siyah, pembeve açık turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen akıllı bileklik 91 mAh bataryaya sahip.

Huawei Band 4 Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Band 4'ün satış fiyatının 32 dolar olduğu açıklandı. 32 dolar şu anki kur ile hesaplandığında 183 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı bileklik şu anda Endonezya ve Tayland'da satışa çıktı. Huawei Band 4'ün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor ancak büyük ihtimal ile cihaz ülkemizde satışa çıkacak.