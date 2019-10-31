Huawei Band 4 Pro Render Görüntüleri Yayınlandı

Huawei Band 4 Pro modeline ait render görüntüleri sızdırıldı!

Huawei çok yakın bir zamanda Band 4 modelinin tanıtımını yapmıştı. Kullanıcılardan oldukça olumlu dönüşler alan şirket, görünüşe göre yeni ve daha iyi bir akıllı bileklik modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Huawei Band 4 Pro modeline ait olduğu iddia edilen render tasarımı internette sızdırıldı.

Standart Band 4 modeline oldukça benzeyen modelin siyah, kırmızı, ve altın rengi seçeneklerine sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte standart modele göre çok ufak doku farklarının bulunduğunu söyleyebiliriz.

[Exclusive] Huawei Band 4 Pro render reveals design and colour optionshttps://t.co/JJDnFd0Z52 — 91mobiles (@91mobiles) October 30, 2019

Huawei Band 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Sızıntılara göre Band 4 Pro, AMOLED ekrana sahip olacak. Standart modelin TFT ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bu oldukça önemli bir atlayış olacak. Bununla birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçmek için Sp02 ölçere sahip olacağı da söyleniyor. Ayrıca su dayanıklılığı ve nabız ölçer gibi standart modelin temel özellikleri de üzerinde bulunacak.

Şimdilik yeni modelin gerçek olduğundan emin olmasak da, eğer doğru ise şirketin geçmiş politikalarına göz attığımızda 70 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer doğru değilse üzülmeyin, önceki model tasarım ve özellik olarak Huawei Band 4 ve Honor Band 5 modellerine oldukça benziyor. Bu iki model de ülkemizde satışta.