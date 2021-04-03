Huawei Band 6 Özellikleri ve Görselleri Sızdırıldı!

Huawei Band 6 özellikleri ve görselleri gün yüzüne çıktı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı bileklik modeli, sahip olduğu özellik ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor. Huawei Band serisinin yeni bilekliğine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Huawei Band 6 Özellikleri Neler?

Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri tıpkı akıllı telefonlar gibi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı bileklikler, giyilebilir teknoloji ürünleri arasında oldukça popüler durumda. Bileklikler özellikle spor yapan kişiler için oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Çin merkezli teknoloji devi Huawei firmasının Band serisi, akıllı bileklik modelleri arasında oldukça popüler konumda.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Band serisine yeni bir üye katılacak. Yeni üye, giyilebilir teknolojiyi yakından takip eden kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Çin'de yer alan sosyal medya platformu Weibo üzerinden cihaza ait görseller ve teknik özellikler ortaya çıktı. Yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre 1,47 inç ekran büyüklüğündeki akıllı bileklik, çok ince çerçevelere sahip. Popüler bileklik serisinin bir önceki üyesi Band 4, 0,96 inç ekran büyüklüğündeydi. Görünüşe göre teknoloji devi, çerçeveyi incelterek ekranı büyültmüş. Akıllı saate benzer tasarıma sahip olan cihaz çok şık görünüyor.

18 gram gövde ağırlığına sahip olan bileklik, sahip olduğu özellikler ile ilgi odağı olmayı başarıyor. İddiaya göre cihaz 2 haftaya kadar pil ömrü sunacak. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merakla beklenen akıllı bilekliğin 5 dakikalık şarj ile 2 güne kadar kullanım sunacağı iddia ediliyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz batarya konusunda da oldukça iddialı olacak.

Huawei Band 6, kandaki oksijen düzeyini sürekli olarak izleme özelliğine sahip olacak. Böylece cihaz, Band serisinde bu özelliği destekleyen ilk akıllı bileklik olacak. Bunun yanı sıra bilekliğin TruSeen 4.0 kalp atış hızı izleme, TruSleep TM 2.0 uyku izleme, TruRelax TM 2.0 stres izleme, kalp sağlığı yönetimi ve uyku apnesi risk taraması özelliklerine sahip olacağı ifade ediliyor.

Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik, turuncu, pembe, koyu yeşil ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek. Cihazın 8 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.