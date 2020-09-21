Huawei Çapraz Tasarımlı Arka Kamera Patentiyle Akılları Karıştırdı

Çinli üretici Huawei çapraz arka kamera patenti farklı bir Huawei tasarımına işaret ediyor. Patentteki cihazın arka tarafında dört kamera (veya 4 kamera 1 LED flaş) yerleştiren Huawei, ön tarafında ise ekran altı selfie kamera kullanıyor.

Huawei geçen yıl Ekim ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne (CNIPA) patent başvurusunda bulundu. Letsgodigital'e göre 18 Eylül'de yayınlanan Huawei çapraz arka kamera patenti dört kameraya vurgu yapıyorken ön tarafta ise selfie kamerası görünmüyor.

Akıllı telefonun ön tarafı tamamen ekran olmasının ve açılır kamera belirtisinin olmamasından dolayı Huawei'nin ekran altı selfie kamerasını tercih edebileceğini gösteriyor. Patentteki cihazın arka tarafı ise dört sensör ve bir LED flaş içeren çapraz şekilli bir kamera modülü ile donatılmış.

Huawei kamera tasarımı sil baştan: Dört kamera, bir LED flaş ve periskop zoom

Patentteki cihazın alt sensörün kare şekli periskop tarzı bir yakınlaştırma olacağını gösteriyorken kamera kurulumunun orta noktasında bir LED flaş var. Üst, sol ve sağ tarafta ise ana kamera modülü ile aynı tasarımın üç yinelemesi yer alıyor.

Bu sadece bir tasarım patentinde olduğu için, şirketin onu yaklaşan akıllı telefonlarından herhangi biri için kullanacağına dair bir garanti yok. Hatta Çinli üretici Mate 40 serisini bu tasarımla piyasaya sürmeyecek. Sızıntılara göre Mate 40 serisindeki üç akıllı telefon ekrana gömülü selfie kameralarıyla gelecek.

Peki ya siz Huawei çapraz arka kamera patenti hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce kullanıcıların isteyeceği kamera tasarımı bu olabilir mi?