Huawei Casusluk Yaptığı İddialarını Açık Mektupla Yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki imajını yeniden inşa etmek için harekete geçen Çinli teknoloji devi Huawei, ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir tanesi The Wall Street Journal’da tam sayfa mektup yayınladı. Amerika hükümetinin iddia ettiği şekilde Huawei’nin casusluk yapmadığı söylenen mektupta, mağazalara gelen herkesin bunu açıkça görebileceği dile getirildi.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, birçok ülkede casusluk yapmak ile suçlanıyordu. Sattığı telefonları kullanan kişilerin verilerini izinsiz şekilde Çin hükümeti ile paylaştığı iddia edilen Huawei, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere onlarca ülkede yasaklanma tehlikesi ile karşılaşmıştı. ABD’deki satışlarının etkilenmesinden korkan şirket bugün bir mektup yayınladı. Açık bir mektup gibi kaleme alınan ilanda Huawei yöneticisi Catherine Chen, ABD medyasına "Hükümetiniz tarafından yaratılan yanlış anlaşılmaları gidermek için gelin ve bizi ziyaret edin" çağrısında bulundu. Chen, "Birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz noktaya geleceğimiz umuduyla size yazıyorum. Son yıllarda ABD hükümeti bizimle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yarattı. Biz sizin dikkatinizi gerçeklere çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Casusluk yapmaktan öte Amerika Birleşik Devletleri’ne önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Chen, yazısını şu şekilde tamamladı: "Huawei adına ABD medyasına mensup sizleri kampüsümüzü ziyaret etmeye ve çalışanlarımızla tanışmaya davet ediyorum. Umuyorum ki gördüklerinizi ve duyduklarınızı okuyucularınıza aktarırsınız. Kapılarımızın her zaman açık olduğuna dair mesajımızı iletirsiniz. Duyduğunuz her şeye inanmayın. ABD kamuoyunun bizi daha yakından tanımasını istiyoruz, aynı şekilde biz de sizi. Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz."

Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa