Huawei CEO'su: 8 Yıl Önce İflas Ediyorduk

Huawei CEO'su Richard Yu dikkat çeken bir açıklama yaptı ve sosyal medyada gündeme oturdu. Huawei CEO'su şirketin 8 yıl önce ne durumda olduğunu açıkladı.

"Huawei 8 Yıl Önce Batacaktı"

Huawei CEO'su Richard Yu yaptığı açıklamada 8 yıl önce Huawei'nin işlerinin hiç iyi gitmediğini belirtti ve şunları söyledi: "Şirketimiz bu pazardan çekilmeye çalışıyordu. O zamanlar Huawei düşük kaliteli ve düşük fiyatlı ürünler çıkarıyordu ve müşteri deneyimi iyi değildi. Şirketimiz Huawei’yi yükseltmek için orta ve yüksek sınıf ürünler üretme kararı aldım. Bu oldukça cesur bir karar oldu."

"Her zaman nasıl gelişebileceğimizi ve daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz" diyen Richard Yu, "işlerimizi baltalayan problemlere rağmen inanıyorum ki marka, gelişmeye devam edecek" diye konuştu.

Şu anda Huawei dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor ancak Google lisansına sahip değil. Huawei, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye alınmıştı. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı.

Şirketin gelecek aylarda atacağı adımlar merak bekleniyor.