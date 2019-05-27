Huawei CEO'su: Çin, Apple Tesislerini Kapatırsa ABD Altüst Olur

Bir süredir devam eden ABD - Çin ticaret savaşında başrolde olan Huawei, Google ile anlaşmalarını iptal ettikten sonra odak noktası olmuştu. İki ülke arasındaki gerginliğin sebebi olarak görülen Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bloomberg televizyonuna konuşan Ren Zhengfei, ABD ürünlerine ihtiyaç duymadan kendi parçalarını üreteceklerini ve aynı zamanda yazılım konusunda Çinli şirketlerle işbirliği yapacaklarını dile getirdi. Huawei CEO'su büyük ekonomilerinin savaşması durumunda kurtulan şirketler olmayacağını ve Huawei'nin susam tanesi kadar öneme sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin Olmayan Teknolojisini Neden Çalayım?

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın attığı tweet'lerin bir hayli komik olduğunu söyleyen Ren, Trump'ın kendisini araması durumunda ne yapacağının sorulduğunda "Görmezden gelirim. O zaman kiminle pazarlık yapacak? Telefonunu açmam" ifadelerini kullandı. Huawei CEO'su teknoloji olarak ABD'den önde olduklarını ise şu şekilde vurguladı:

"Ben yarının ABD teknolojilerini çaldım, ABD'de bunlar yok bile. ABD’nin önündeyiz. Eğer geride olsaydık, Trump’ın bize şiddetle saldırmasına gerek olmazdı. ABD - Çin ticaret savaşıyla ne alakamız var? Konu hakkında atılan Trump tweet'lerini görüyorum ve gülünç buluyorum, çünkü tweet'ler birbiriyle çelişiyor"

Apple Bizim Öğretmenimiz Ancak Fabrikaları Tehlikede

En büyük rakipleri olan Apple hakkında da yorum yapan Ren Zhengfei, Apple'ı öğretmen olarak nitelendirdi. "Onlar bizim öğretmenimiz. Bir öğrenci olarak, neden öğretmenime karşı geleyim, asla" şeklinde konuşan CEO, Apple'ın Çin'deki fabrikalarının kapatılması sonucunda ABD'nin altüst olabileceğini söyledi.