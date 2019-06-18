Huawei CEO’su: Gelirlerimiz 30 Milyar Doların Altına Düşecek

Çinli telekomünikasyon ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD’nin uyguladığı ticari kısıtlamalar sebebiyle, gelecek iki yıl içinde gelirlerinin 30 milyar doların altına düşeceğini açıkladı.

Dünyanın iki süper gücü, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının en önemli ayaklarından birisini de Huawei oluşturuyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olmasının yanında, akıllı telefon pazarının da büyük bir bölümünü kontrol eden Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda Donald Trump hükümeti tarafından kara listeye alınmıştı.

Washington’ın bu hamlesi, Qualcomm, Intel ve Broadcom gibi çip üreticilerinin yanı sıra, Google ve Facebook’un da Huawei ile ticari ilişkilerini askıya alınmasına neden olmuştu. Android lisansının iptal edilmesinin ardından cesur bir adım atan Çinli şirket, kendi mobil işletim sistemini geliştireceğini açıklamıştı.

Kısacası, ABD’nin uyguladığı sınırlamaların, Huawei'nin beklediğinden daha fazla etkisi olduğu net bir şekilde görülüyor.

Huawei CEO'u Ren Zhengfei

Şirketin Shenzhen‘deki merkezinde düzenlenen bir panelde konuşan Huawei CEO'su ve kurucusu Ren Zhengfei, 2019 yılına ilişkin gelir tahmininin 30 milyar dolar olduğunu söylüyor:

“Parça tedariği sağlayamıyoruz, birçok uluslararası kuruluşa katılamıyoruz, bazı üniversitelerle yakın çalışamıyoruz. Amerikan menşeli bileşenleri kullanamıyoruz ve hatta bu bileşenleri kullanan şirketlerle dahi bağlantı kuramıyoruz. Bu şartlarda 2019’daki yıllık gelirimizin 30 milyar doların altına düşmesini bekliyoruz”

Zhengfei, Huawei’in üretiminin önümüzdeki iki yıl içinde yavaşlayacağını, gelirlerin ise bu ve gelecek sene yaklaşık 100 milyar düşeceğini söyledi. Bununla birlikte, yurtdışındaki akıllı telefon sevkiyatının da yüzde 40 düştüğünü belirten Huawei CEO’su, satışlardaki büyük gerilemeye rağmen, Ar-Ge çalışmalarına yaptıkları yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Huawei, 2019 yılında 200 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak, yıllardır zirvede bulunan Samsung’u devirmeyi umuyordu; ancak ABD’nin yasakları bu amaca sekte vuracak. Zira Çinli şirketin bu yıl sadece 80-100 milyon adet civarında akıllı telefon sevkiyatı yapması bekleniyor.