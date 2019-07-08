Huawei CEO’su: Geliştirdiğimiz İşletim Sistemi Android’den Hızlı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Çinli teknoloji devi Huawei, geliştirdikleri işletim sisteminin Android’den daha hızlı olduğunu; ancak kendi uygulama mağazasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, haziran ayının sonlarında, Amerikan şirketlerinin Huawei ile iş yapmalarını yasaklayan ticari kısıtlamaların azaltılacağını söylemişti. Ne var ki, bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Zira Çinli teknoloji devi, hala ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinde gibi görünüyor.

Washington hükümetinin uyguladığı yasağın en vurucu tarafı, Huawei’in Android platformundan aforoz edilmesi olsa gerek; ancak Shenzhen merkezli şirket, Google’a muhtaç olmamak için kendi işletim sistemini geliştiriyor.

Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde Fransız yayın organı Le Point ile konuştu. Huawei’in, Android’e olan bağımlılığını en aza indirmek için geliştirdiği bir işletim sistemi olan HongMeng OS hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zhengfei, söz konusu yazılımın Android’den daha hızlı olabileceğini belirtti.

Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei

Zhengfei, üzerinde çalıştıkları işletim sisteminin telefonlar, arabalar ve veri merkezleri de dahil olmak üzere pek çok cihazda çalışabileceğini söyledi. Bununla birlikte, Huawei’in Google’ın Play Store’u ve Apple’ın App Store’una ciddi bir alternatif olmadığını itiraf eden Zhengfei, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Zhengfei’nin açıklamaları, Huawei’in ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinden kaldırılıp kaldırılmadığına bakılmaksızın, Çinli teknoloji devinin kendi işletim sistemine geçme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Şirketin bazı telefonları Qualcomm yongaları kullanmasına rağmen, amiral gemisi telefonlarının çoğu Huawei'nin kendi Kirin işlemcisinden güç alıyor. Eğer Washington hükümeti geri adım atmazsa, Çinli şirketin tüm segmentteki telefonları Kirin kullanabilir.

Huawei'nin kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı haberleri, Android güncellemelerine erişiminin engellemesinden bir süre sonra gelmişti. Haziran ayında HongMeng ismini markalaştıran Huawei, tüm dünyadaki geliştiricileri, uygulamalarını AppGallery uygulama mağazasında yayınlamaya davet etmişti.