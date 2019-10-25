Huawei CEO'su iPad Kullanırken Görüntülendi!

Huawei ve Apple arasındaki savaş en çok akıllı telefonu kimi satabileceğine dayanıyor. Bu yüzden Huawei CEO'su Ren Zhengfei bir iPad kullanırsa, bu bizi o kadar da şaşırtmamalı, ama işte buradayız.

Havalimanında Görüntülendi

Sosyal medya bugün Ren Zhengfei'nin havalimanı güvenlik hattında çekilen fotoğrafı ile çalkalandı. Ve evet, bir iPad kullanıyor. Bu görünüşe göre herkes için şok edici bir haber oldu, neden olduğuna emin değilim.

CEO daha önce Apple hakkında yaptığı açıklamada şirketi öğretmeni olarak gördüğünü söylemişti. Ayrıca yine daha önce yaptığı bir basın açıklamasında da çocuklarının Huawei ürünleri yerine Apple ürünleri kullanmayı tercih ettiğini, hatta çocuklarının iPhone kullandığını belirtmişti.

Bu görüntülerin CEO için herhangi bir soruna yol açıp açmayacağını tahmin etmek zor. Daha önceden Huawei resmi Twitter hesabı üzerinden iPhone ile tweet atan ve bu şekilde sosyal medyada alay konusu olunmasına yol açan iki çalışan, maaşlarının azaldığını ve mevki olarak daha aşağı indirildiklerini belirtmişti.

Yine de bu olayın şirketin en üst düzey yetkilisin başına geleceğini pek sanmıyorum.