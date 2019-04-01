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  4. Huawei CEO'su Katlanabilir Telefon Mate X'in Pahalı Olduğunu İtiraf Etti

Huawei CEO'su Katlanabilir Telefon Mate X'in Pahalı Olduğunu İtiraf Etti

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

Geçtiğimiz MWC 2019 fuarı kapsamında Samsung'a rest çeken ve katlanabilir Mate X'i tanıtan Huawei, fiyat konusunda kullanıcıları tedirgin etmişti. Katlanabilir telefonların geleceği hakkında şirket CEO'su Richard Yu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Huawei katlanabilir akıllı telefonlarda oldukça iddialı olmasına rağmen pazarın henüz buna hazır olmadığı düşünülüyor. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, son röportajında şirketin yeni cihaz formatı hakkındaki kısa vadeli beklentilerini ortaya koydu. Çinli geliştirici 2021 yılına kadar amiral gemilerinin yarısının katlanabilir olacağını dile getiriyor.

2021'de Katlanabilir Telefonlar Ucuzlayacak

Haziran ayında satışa sunulacak olan Mate X'in katlanabilir ekran formatındaki ilk model olduğunu ifade eden CEO Yu, bu sebepten dolayı cihazın fiyatının pahalı olduğunu itiraf etti. Ancak katlanabilir cihazlar ivme kazanmaya başladığında Huawei'nin de fiyatları düşüreceğini aktaran CEO, iki yıl içerisinde maliyetin düşmesinin muhtemel olacağını belirtti.

Katlanabilir cihazlar önümüzdeki yıllarda Huawei için giderek daha önemli hale gelecek gibi gözüküyor. Ancak şirket, herkesin yeni formatla ilgilenmeyeceğini ve bazı kullanıcıların klasik ekranları tercih edeceğini tahmin ediyor. 2300 euro fiyatıyla yaz aylarında satışa sunulacak olan Huawei Mate X'in nasıl bir etki uyandıracağını göreceğiz.

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