Huawei CEO'sundan Joe Biden Açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'yi kara listeye almıştı ve Huawei'nin Google lisansı elinden alınmıştı. Donald Trump'ın yerine Joe Biden geçti ve Trump döneminde alınan kararların devam edip etmeyeceği şu an için bilinmezken Huawei CEO'sundan görüşme talebi geldi.

Huawei CEO'su Joe Biden ile Görüşmek İstediğini Açıkladı

Huawei’nin Kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, ABD Başkanı Joe Biden olduktan sonra ilk kez bir açıklama yaptı. Joe Biden geçtiğimiz haftalarda Trump'tan koltuğu devralmış ve başkanlık görevine yemin ederek başlamıştı. Huawei CEO'su "Bir telefon görüşmesi veya mesaj almayı memnuniyetle isterim" açıklamasını yaptı.

Huawei CEO'su açıklamasının devamında "ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor ve Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor." diyerek şöyle konuştu:

"Huawei’nin üretim kapasitesi genişletilebilirse, bu ABD şirketleri için de daha fazla fırsat anlamına gelir. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken, bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum. Herkesin Çin’in büyümesinden yararlanabilmesini istiyoruz."

Huawei bildiğiniz üzere Honor markasını satmıştı. Ren Zhengfei geçtiğimiz dönemde Honor akıllı telefon ünitesinin "ihtiyaç duyulan teknik unsurların büyük baskı altında olması" nedeniyle satıldığını dile getirmişti.

Joe Biden yönetiminden Huawei CEO'sunun talebine ilişkin bir açıklama henüz gelmiş değil. ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'ın almış olduğu kararı kaldırıp kaldırmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei eskisi gibi ABD'li şirketler ile iş yapabilir hale gelir mi? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Huawei 1 Akıllı Telefonu Kaç Saniyede Üretiyor?

Çin'deki Changsha Siber Güvenlik ve Akıllı Üretim Konferansı'nda, Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Çin Bulut ve Bilgi İşlem Başkanı Shi Yaohong, Huawei'nin akıllı telefon üretim süresini dakikalardan saniyelere düşürdüğünü söyledi.

2015 yılında Huawei'nin her üretim hattının yeni bir akıllı telefon üretmesinin 10 dakika sürdüğünü belirten Yaohong, 2020'de Huawei'nin üretim hatlarında yeni bir akıllı telefon üretmenin yalnızca 27 saniye sürdüğü bilgisini verdi. Huawei sadece 27 saniyede 1 akıllı telefon üretiyor.