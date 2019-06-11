Huawei Cihazlarında Facebook, Instagram ve WhatsApp Hala Kullanılabilir

Bildiğiniz üzere Facebook'tan gelen bir duyuruda, artık yeni Huawei modellerinde kendi ürünlerinin kullanılamayacağı aktarılmıştı. Ancak Huawei, Facebook uygulamalarının cihazlarında kullanılmaya devam ettiğini söylüyor.

Trump Yönetimi ,15 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığı'nın İşletme Listesine Huawei'yi eklemişti. Bu hareket, Huawei'nin kara listeye alınmasına neden oldu. ABD firmaları da bu listeye hızla tepki verdiler ve pek çoğu (Facebook dahil) Huawei ile ticari ilişkilerini durdurdu. Ancak daha sonra ABD, Huawei ve ortaklarına 90 günlük geçici lisans verdi.

Bu lisans sonrasında Huawei, mobil cihazlarında Facebook'un durumunu soran müşterilerine olumlu dönüş yaptıklarını söyledi. Facebook ise Çinli üreticinin açıklamasını destekleyerek şunları dile getirdi: "Ticaret Bakanlığı'nın son kuralını ve geçici lisansı gözden geçiriyoruz ve uyumluluk için şirketle ortak adımlar atıyoruz. Bu engelleme zaten piyasada bulunan Huawei modelleriyle ilgili değil"

Yani Huawei veya Honor cihazları satın alanlar Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam edebilirler. 16 Mayıs'tan önce perakendecilere gönderilen tüm cihazlar da Facebook'un mobil uygulamalarına erişebilecek. Ancak Trump yönetimi, Huawei'yi Varlık Listesine tekrardan koyarsa şirketin yeni modelleri Amerikan yazılımlarına erişemeyecek.

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